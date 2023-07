MUSICA È sempre Bandiera Gialla, il nuovo brano di Marco Corona per tornare negli anni ‘80 Il Dj e vocalist di Radio San Marino pubblica "Just do it", partendo dai ricordi della storica discoteca riminese.

Al Bandiera Gialla di Rimini Marco Corona, DJ e vocalist di Radio San Marino, passò nel 1986 la prima serata in discoteca. Nelle casse Linda Wesley e la sua “Wild on the isle”.

Ora quei suoni tornano nel nuovo lavoro di Corona che, insieme a Neja e agli Italian Disco Mafia, ha pubblicato “Just do it” per dare una nuova veste alla voce della Wesley, portandola sulle sonorità della Italo Disco anni '80.

Ce ne ha parlato sulle spiagge della sua Rimini.

