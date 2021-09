NUOVO ANNO SCOLASTICO È suonata la prima campanella dell'anno in Italia e a San Marino: oltre 4 milioni di studenti sono tornati tra i banchi Primo giorno di scuola, oggi, per studenti sammarinesi -ad eccezione di quelli delle superiori- e italiani

Per il secondo anno, torna la scuola al tempo del Covid: gli alunni di scuole elementari, medie e cfp hanno ricominciato le lezioni, mercoledì sarà il turno delle superiori. Nonostante l'alta vaccinazione dei cittadini, sono state disposte diverse misure precauzionali, come il distanziamento di un metro tra alunni e insegnanti e la frequente areazione degli ambienti. Cade l'obbligo di mascherina, ma alunni e studenti sono tenuti ad indossarla durante il trasporto scolastico: per i ragazzi comunque, dicono i genitori, la possibilità di poter tornare in classe tutti insieme è già un successo.

In Italia le norme sono decisamente più rigide, con i genitori che per accompagnare i figli a scuola devono essere provvisti di Green Pass: in questa prima giornata i controlli sono stati molto scrupolosi, mentre continua a far preoccupare la situazione dei trasporti, su cui il governo non ha ancora preso decisioni: un'ipotesi potrebbe essere estendere l'obbligo di certificazione anche per le corse degli autobus, oppure come fatto lo scorso anno aumentare le corse, in modo da garantire una maggiore distribuzione dei passeggeri nelle fasce orarie di inizio e fine lezioni, quelle considerate più a rischio. Verranno effettuati anche dei test salivari a campione. Il piano prevede di monitorare almeno 55mila alunni di scuole pilota ogni 15 giorni. Un campione, dunque, di circa 110mila studenti al mese, rappresentativo della popolazione scolastica di riferimento, che ammonta a un totale di circa 4 milioni 200mila bambini e ragazzi.

