5 gen 2026
È un maschietto il primo nato del 2026 a San Marino

Si chiama Nathan Malavolta il 1° nato dell’anno a San Marino. Il bimbo, che ha visto alla luce alle 18:07 del 4 gennaio 2026, pesa 3,080 kg. I genitori sono Danilo Malavolta e Denise Moroni. Ha una sorella di nome Sophie.




