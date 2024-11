EasyJet atterra a Rimini, voli per Londra e Basilea

È la prima volta che la compagnia aerea EasyJet avvia le sue operazioni all'aeroporto di Rimini San Marino 'Federico Fellini', e lo farà la prossima stagione estiva. A partire dal 16 aprile 2025 saranno attivi i nuovi voli da Rimini verso Londra Gatwick e Basilea con due collegamenti settimanali ogni mercoledì e domenica. I biglietti saranno disponibili dal 19 novembre. Durante presentazione, allo scalo internazionale, era presente anche il Segretario al Turismo. "L'aeroporto Fellini è il primo luogo d'arrivo e partenza per qualsiasi visitatore voglia arrivare in questo territorio - ha detto Federico Pedini Amati - San Marino è fortemente impegnato attraverso le Segreterie Esteri e Finanze per il rapporto con Italia e insieme stiamo lavorando per attirare partner internazionali, che possano essere interessati a tracciare nuove rotte su Rimini. L' obiettivo è rendere ancora più grande lo scalo che porta anche il nome della Repubblica", ha concluso.

Secondo la compagnia, i vettori permetteranno di attrarre viaggiatori internazionali verso la Riviera Romagnola e ai residenti romagnoli migliori collegamenti con l'Europa. Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia si augura che questo sia solo l'inizio per l'introduzione di altre rotte su Rimini. "Ci auguriamo che sia proprio così - ha detto a margine di una conferenza stampa -. È chiaro che è importante adesso fare in modo che queste due rotte funzionino, e secondo noi i presupposti ci sono. Noi ce la metteremo tutta e ovviamente, se le cose andranno bene come ci auguriamo, questo sarà solo l'inizio. Stiamo a vedere, ma siamo fiduciosi".

Per Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, società che gestisce lo scalo romagnolo, ora "quando parleranno dei principali aeroporti europei, nel club sarà incluso anche Rimini". Ma per aumentare le rotte della compagnia, "noi tutti dovremo dimostrare che siamo in grado di sostenere questi voli. Quindi è un appello al territorio di convincere anche altri soggetti importanti a venirci a dare una mano".