Eccentrica V12: presentata l'auto ispirata alla Diablo prodotta a San Marino in edizione limitata.

Eccentrica, un produttore di vetture restomod con sede a San Marino, ha presentato in tutto il mondo la Eccentrica V12, un’auto completamente guidabile che rappresenta un’interpretazione moderna della leggendaria Lamborghini Diablo, a Carmel, in California, in occasione dell'evento The Quail, A Motorsports Gathering.



Si tratta di un veicolo a produzione limitata che si ispira alle Lamborghini Diablo di prima generazione degli anni '90. Con una tecnologia all'avanguardia, utilizza per la prima volta un nuovo motore V12 ad aspirazione naturale a 60° da 5,7 litri che genera una potenza di 550 CV e una coppia di 600 N·m.

"L'Eccentrica V12 - dichiara all'Ansa Emanuel Colombini, fondatore e presidente di Eccentrica - è un progetto personale nato dalla mia ammirazione per la Lamborghini Diablo. Pur rispettando il design originale, ho voluto migliorare l'esperienza di guida, creando una hypercar moderna con il cuore e l'anima di un classico degli anni '90."

Saranno prodotti solo 19 esemplari dell'auto, altamente personalizzabili, con le prime consegne previste per l'estate del 2025.

