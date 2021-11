Ecco come si vive la giornata della gentilezza a San Marino, primo Stato gentile al mondo

La gentilezza non ha regole. Può essere una parola, un gesto, rivolta a una persona, ma anche a un animale o all'ambiente. La pandemia è stata un'occasione di riflessione e in molti si sono chiesti se questa abbia cambiato le persone, in meglio o in peggio. Per iniziativa dell’Associazione Oncologica Sammarinese, la Repubblica nell'estate del 2020 ha adottato il “Manifesto dello Stato Gentile”, firmato dalle segreterie di Istruzione, Sanità e Turismo, diventando il primo Paese gentile al mondo. Si tratta di un documento in otto punto in cui ci si impegna a diffondere e rafforzare il valore della gentilezza.

Nel video le voci di chi si trova in Repubblica durante la giornata della gentilezza