Ecco gli stipendi pubblici: medici in testa, la libera professione fa la differenza

Medici in testa, seguiti dai giudici per chiudere con i dirigenti pubblici. Se esistesse un podio degli stipendi della Pubblica amministrazione, sul Titano sarebbe questo. Nero su bianco, in ordine alfabetico, come ogni anno la Direzione della Funzione pubblica rende note le dichiarazioni 2022 dei suoi dipendenti, divise per settori; dalle Aziende al Cons, consultabili a Palazzo Pubblico.

Retribuzioni che incidono nel bilancio per oltre 68 milioni di euro, se si parla di Pa stretta; seguita dall'Istituto di Sicurezza Sociale, con 41 milioni e mezzo. Più contenuti i numeri delle altre partecipate, Aziende di Stato in testa. I camici bianchi sovrastano tutti, con stipendi, per alcuni, al di sopra dei 300 mila euro, mentre la media si attesta sopra i 100 mila. Ma parliamo di eccellenze nel loro campo, dove al lavoro in reparto si aggiunge anche la libera professione.

Altro discorso per il Tribunale, dove il range delle buste paga va da un massimo di 85 mila ai 50 mila degli ultimi arrivati. Sopra gli 80 mila euro annui anche alcuni Dirigenti pubblici di lungo corso. Così come nelle Forze dell'Ordine dove il ruolo e le competenze fanno la differenza: dai 62mila ai 52 mila.

Mentre in Congresso di Stato, che ha visto le dimissioni degli esponenti di Rete, Tonnini e Ciavatta, gli stipendi sono pressoché allineati: chi più chi meno, si aggirano intorno ai 60 mila euro all'anno, indipendentemente dalle deleghe o appartenenza politica.