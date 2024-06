Ecco il portale 'rinnovato' di Chiesanuova

Chiesanuova ha un portale d'ingresso 'rinnovato'. Da anni la Giunta di Castello ne chiedeva il restauro e lo inseriva nel piano-lavori che l'Amministrazione invia annualmente alla Segreteria di Stato competente. Ora l'annuncio: il 7 giugno si terrà l'inaugurazione alla presenza di autorità civili e religiose. Contestualmente verrà svelata anche l'installazione dello stemma – già presente in tutti altri Castelli – all'incrocio di via Corrado Forti.

Un rinnovamento, quello del portale, che ha subito alcune vicissitudini; con la Giunta che, negli anni, ha vagliato diversi progetti. A partire da quello commissionato all'architetto Giancarlo De Carlo, nel 1993. Nel 2018, l'ok alla riqualificazione comune dei portali; progetto portato avanti e concluso però solo a Gualdicciolo.

Da qui la richiesta dell'allora Giunta di Chiesanuova, anche per questioni economiche, di mantenere lo 'storico' portale, chiedendone però il restauro conservativo. Ricordando anche l'evento dell'artista bosniaca Sejla Kameric, andato in scena il 19 giugno 2002, durante il quale quel confine di Stato è stato chiuso per un'ora con l'intento – era stato detto – di “motivare l'apertura perpetua di tutti i confini”.

Lo stesso confine, il 29 giugno prossimo, saluterà l'ingresso in Repubblica della carovana del Tour de France.