EVENTO ASTRONOMICO Eclissi di Sole il 12 agosto, ecco da quali località di San Marino sarà visibile Evento visibile alle nostre latitudini a partire dalle 19:29 per raggiungere la fase più spettacolare verso le 20.20. Una grafica realizzata da Meteo.sm mostra le aree migliori per l'osservazione

Eclissi di Sole il 12 agosto, ecco da quali località di San Marino sarà visibile.

Il tramonto del 12 agosto a San Marino sarà più spettacolare del solito. Merito dell'eclissi di Sole che sarà visibile alle nostre latitudini a partire dalle 19:29 per raggiungere la fase più spettacolare verso le 20.20, quando però il Sole sarà ormai molto basso sull'orizzonte.

Per questo l'evento non sarà visibile in tutto il territorio ma solo nelle aree più alte rivolte ad ovest. A indicare le zone migliori per l'osservazione è una grafica realizzata da Meteo.sm, ottenuta simulando la visibilità del Sole da oltre due milioni di punti del territorio sammarinese, uno ogni cinque metri. Il risultato mostra che in una parte consistente del territorio il Sole scomparirà dietro colline, case o vegetazione prima che l'eclissi possa entrare nella fase più interessante.





Dove andare quindi? Secondo l'elaborazione di Meteo.sm, le condizioni migliori si trovano a San Marino Città, Ventoso, Santa Mustiola e sulle alture di Fiorentino e Acquaviva. La situazione peggiora scendendo di quota. Da Gualdicciolo e dalle aree di fondovalle, le colline romagnole nasconderanno il Sole negli ultimi minuti dell'eclissi. Particolarmente penalizzato Faetano: secondo la simulazione, anche dal punto più favorevole del Castello il Sole tramonterà quando l'eclissi sarà ancora attorno al 60%.

Quella del 12 agosto 2026 sarà un'eclissi totale lungo una fascia che attraverserà, tra le altre aree, Groenlandia, Islanda e Spagna. Alle latitudini di San Marino sarà invece osservabile come eclissi parziale. Chi non riuscirà a seguirla avrà una nuova occasione già il 2 agosto 2027, quando un'altra eclissi solare interesserà l'Europa. In quel caso la fascia di totalità attraverserà il sud della Spagna e il Nord Africa, mentre a San Marino, come nel resto d'Italia, il fenomeno sarà visibile in forma parziale. In quel caso l'eclissi avverrà in mattinata, con il Sole più alto sull'orizzonte e quindi con condizioni di osservazione molto più favorevoli rispetto all'evento di quest'anno, secondo le indicazioni di Nasa e Istituto nazionale di astrofisica.

Fondamentale, infine, osservare il fenomeno in sicurezza. Il Sole non deve mai essere guardato direttamente a occhio nudo, neppure quando è vicino al tramonto o parzialmente coperto dalla Luna. Occorrono occhialini certificati per l'osservazione delle eclissi, conformi allo standard ISO 12312-2. I normali occhiali da sole non offrono una protezione sufficiente. Il rischio è di lesioni anche gravi.

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