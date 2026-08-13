Eclissi: in tanti sul Titano per assistere allo spettacolo astronomico

Uno spettacolo naturale che ha richiamato tantissime persone sul monte Titano quello dell'eclissi. San Marino, infatti, era uno dei punti migliori, in territorio, per osservare la prima eclissi totale di sole visibile dall'Europa dopo 27 anni. Il cielo, grazie alla presenza di poche nuvole, ha consentito ai tanti appassionati, occhialini o vetrini in mano, di assistere al fenomeno astronomico.

Per osservare bisognava essere attrezzati, perché i semplici occhiali da sole non erano sufficienti: dagli esperti, nelle scorse ore, l'avvertimento sui rischi per la salute degli occhi. I social sono stati invasi da dirette web da ogni Paese, dalle organizzazioni come la Nasa e l'Agenzia spaziale europea, fino ai comuni utenti. Non solo eclissi, perché ieri sera hanno raggiunto il picco anche le Perseidi, ovvero le stelle cadenti.







