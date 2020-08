SOSTENIBILITÀ Eco-nuotata contro la plastica tra Cattolica e Pesaro Evento organizzato dal network "Basta plastica in mare". In totale 16 atleti ed atlete tra cui 4 sammarinesi in rappresentanza del San Marino Master

Un'iniziativa di carattere ambientale tra Cattolica e il parco naturale di Monte San Bartolo. Protagonisti dell'evento eco-nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta Italia tra cui 4 sammarinesi, Cristiano Guerra, Umberto Galloni, Filippo Covilli Faggioli e Marco Zanotti in rappresentanza del San Marino Master.

A organizzare l'evento il network basta plastica in mare, Comune di Cattolica e Visit Romagna, in collaborazione con l'ente del parco. In totale 16 gli atleti che si sono tuffati dalle barche storiche da lavoro, romagnole e marchigiane, di "vele al terzo" per percorrere il tratto di mare di sette chilometri tra Cattolica e Fiorenzuola di Focara.

È stata scelta Fiorenzuola come meta degli eco-nuotatori poiché sono tanti i rifiuti che arrivano in quel tratto di mare, seppure protetto dal Parco Naturale. "La filosofia di quest'evento è un'esortazione ecologica che fanno le persone che amano il mare" ha spiegato Manuela Fabbri, presidente di Basta plastica in mare, secondo la quale il turismo ha sempre più interesse per la questione ambientale. "La ricerca di nuovi prodotti sempre più legati al tema della sostenibilità ambientale - osserva l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - è indispensabile per rinnovare l’offerta turistica".



