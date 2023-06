Ecografie nei Centri per la salute territoriali: al via il corso di formazione per i medici di base

Ecografie nei Centri per la salute territoriali: partito il corso di formazione per i medici di base di San Marino che da questa estate potranno eseguire indagini diagnostiche nei loro ambulatori. I Centri per la Salute della Repubblica avranno quindi in dotazione ecografi per poter eseguire esami semplici di primo livello direttamente in ambulatori.

Un potenziamento delle possibilità di presa in carico dei pazienti da parte dei medici di base, spiega l'ISS, atteso e annunciato dall’intero Comitato Esecutivo e dal Direttore della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale Agostino Ceccarini e che consentirà così, di usufruire di indagini diagnostiche specialistiche a livello ambulatoriale territoriale.