Ecomafie, serata pubblica organizzata da Rete

Sono enormi i danni ad ambiente, salute ed economia provocati dalle ecomafie e la serata organizzata dal movimento Rete ha voluto mettere sotto la lente proprio gli impatti concreti su San Marino, circondario e nell'area mediterranea, nell'ottica della prevenzione. Un argomento complesso, spesso trascurato, che ha riempito la sala Polivalente di Murata anche per l'autorevolezza dei relatori.

Il dibattito è stato introdotto dalla consigliere Adele Tonnini. Francesco Maria Amoruso, Presidente onorario della PAM (Assemblea Parlamentare del Mediterraneo), che ha parlato delle ripercussioni delle attività mafiose nell’area mediterranea e delle azioni intraprese per contrastarle. Gennaro Migliore, già presidente PAM, si è soffermato su come gran parte dei proventi delle attività criminali siano utilizzati anche per finanziare il terrorismo. Patrick Wild, vice Presidente del Gruppo Antimafia Pio La Torre di Rimini, ha messo in fila alcuni esempi di fatti realmente accaduti a due passi da San Marino.

Filo conduttore, l'interesse delle mafie ad esplorare mondi economici del circuito legale, che una emergenza rende più esposto, come operazioni quali free credit sulla truffa dei superbonus, della Procura di Rimini o la sentenza dei maxi processo Aemilia, alla 'ndrangheta emiliana, hanno confermato.

Tutti casi ricordati nel corso della lunga serata, che voluto accendere un faro su un fenomeno criminale spesso trascurato, con l'obiettivo di sviluppare gli anticorpi necessari per prevenire e combattere, quella “borghesia mafiosa” che causa disastri ambientali che paghiamo tutti, anche in termini di economica e di salute pubblica,

