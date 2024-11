AMBIENTE Ecomondo 2024: la più grande manifestazione di sempre alla fiera di Rimini Appuntamento principe per portare la sostenibilità al centro del dibattito pubblico nazionale. All'inaugurazione il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin

Oltre 1.600 brand espositori, buyer da più di 100 paesi, 72 organizzazioni, istituzioni e associazioni di settore a livello globale. È la 27° edizione di Ecomondo, la più grande manifestazione mai realizzata alla Fiera di Rimini grazie all'inaugurazione di due nuovi padiglioni. Appuntamento fondamentale per portare la sostenibilità al centro del dibattito pubblico nazionale.

"Da un lato stiamo crescendo con le rinnovabili - afferma Gilberto Pichetto Fratin, Ministro Ambiente e Sicurezza Energetica - il dato anche solo di aver superato l'energia elettrica da produzione fossile durante il 2024, nel primo semestre è un dato secondo me rilevante. Naturalmente è un elemento che va visto in un periodo più lungo, con l'obiettivo 2030 e poi 2050, però noi stiamo crescendo con eolico e fotovoltaico. Stiamo rinnovando la concezione del geotermico anche di nuova generazione e pertanto il percorso, la strada è questa".

"Ci sono manifestazioni dove si fa trading, compra vendita di beni e servizi e dove si fa contenuto. Questo è un momento unico in cui una volta all'anno tutte le community - afferma Corrado Peraboni, Amministratore delegato Italian Exhibition Group - che hanno a che fare con l'economia circolare e la transizione Green".

Manifestazione che Rimini abbraccia con orgoglio, sottolinea l'Assessora alla Transizione Ecologica Anna Montini, partecipando attivamente con un calendario di appuntamenti “fuori salone”.

"L'ambiente sta facendo da treno per le attività delle imprese, delle comunità e delle famiglie - aggiunge Anna Montini - quindi qua c'è tanta innovazione, innovazione che si traduce in modalità di riduzione delle fonti inquinanti, possibilità di recuperare gli scarti e i rifiuti per farne nuova materia prima e quindi riutilizzarla nel sistema produttivo e poi ci sono anche aspetti che possono interessare proprio le famiglie e le istituzioni".

Nel servizio le interviste a Gilberto Pichetto Fratin (Ministro Ambiente e Sicurezza Energetica), Corrado Peraboni (Amministratore delegato Italian Exhibition Group) e Anna Montini (Assessora alla Transizione Ecologica di Rimini)

