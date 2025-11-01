GREEN ECONOMY IN FIERA Ecomondo 2025, Rimini ridisegna la viabilità: piano straordinario per traffico e sicurezza Previsti più di 100 mila visitatori. Le forze dell'ordine a lavoro per il presidio dei punti nevralgici e la regolarizzazione della sosta intorno alla manifestazione

Ecomondo 2025, Rimini ridisegna la viabilità: piano straordinario per traffico e sicurezza.

Tutto pronto a Rimini per la 28ª edizione di uno degli eventi fieristici più riconosciuto e imponente dell'anno: dal 4 al 7 novembre va in scena Ecomondo, punto di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per quello che riguarda economia circolare e transizione ecologica. Saranno 4 giorni di convegni, workshop, tavole rotonde e aree dimostrative: un ricco programma che tratterà delle tecnologie e delle soluzioni più innovative nei settori dell'economia sostenibile, gestione di acque e rifiuti, bioenergie e agricoltura, oltre che della mobilità e delle città green.

Un evento che negli ultimi anni ha visto progressivamente aumentare il suo afflusso in città: l'edizione 2024 ha registrato 103.500 visitatori, di cui il 10% proveniente dall'estero, e oltre 1.600 aziende espositrici. Proprio in considerazione del massiccio afflusso di visitatori e operatori, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Italian Exhibition Group ha implementato un piano di iniziative per la gestione della mobilità e della sicurezza.

Per tutta la durata della manifestazione la Polizia locale di Rimini garantirà un dispiegamento di personale straordinario, che presidierà le principali direttrici di traffico, da e verso la Fiera. Oltre 80, gli agenti e ufficiali impegnati ogni giorno, con uno sforzo complessivo di oltre 300 uomini e donne impegnati nei tre turni giornalieri. Il Comune di Rimini ha introdotto inoltre misure finalizzate a fluidificare la circolazione sia a ridosso del quartiere fieristico, sia sulla Statale 16 e la Statale 9, ma anche lungo le arterie che collegano la zona mare e il centro città. In particolare, la Polizia locale sarà continuativamente presente con uno specifico servizio di controllo della viabilità e delle soste nelle aree circostanti il complesso fieristico. Anche per questa manifestazione, infatti, è stata predisposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare di diverse vie limitrofe al quartiere fieristico per tutti i 4 giorni di manifestazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 15:00.

In particolare, le strade chiuse e con divieto di transito saranno le seguenti:

Via Turchetta : nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività al civico n. 93, fino al termine della via (direzione mare);

: nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività al civico n. 93, fino al termine della via (direzione mare); Via Togliatti : nel tratto dalla Via Turchetta in direzione Ravenna (RA) fino alla prima intersezione con Via De Gasperi;

: nel tratto dalla Via Turchetta in direzione Ravenna (RA) fino alla prima intersezione con Via De Gasperi; Via Imperatrice Teodora : intera via;

: intera via; Via Teodorico: nel tratto dall’intersezione con Via Galla Placidia in direzione Ancona/monte, per l'intero tratto.

Il divieto di transito prevede specifiche eccezioni, garantendo l'accesso a residenti, mezzi di polizia e soccorso, veicoli diretti alle attività artigianali/economiche e ai cantieri, veicoli del trasporto pubblico di linea e scuolabus.

Saranno inoltre sempre presenziate dagli agenti le rotatorie sull’asse via XXIII Settembre/viale Matteotti, dove sarà temporaneamente soppressa la rotatoria in corrispondenza di via Carlo Zavagli nonché saranno attuate, in via sperimentale ed in base alle concrete esigenze del traffico, alcune modifiche della circolazione all'interno delle rotatorie tra via XXIII Settembre e via Tonale nonché tra viale Matteotti e le vie Toselli ed Umago. Inoltre, sarà costantemente presidiato il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo, modulandone la durata sulle concrete esigenze del traffico nonché la rotatoria Destra del Porto / Perseo e la rotonda Chiara Lubich.



In fiera, saranno presenti 12 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, per un totale di 24 prese, di cui 6 nel parcheggio SUD 1 e 6 nei parcheggi OVEST 1-2. La stazione RiminiFiera, sulla linea Milano-Bari, sarà raggiungibile con i treni regionali, Intercity e Frecce di Trenitalia a prezzi scontati (fino al 75% per treni a lunga tratta) e con treni speciali sulla tratta Santarcangelo di R. – Cattolica. Per i passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) è disponibile un servizio di assistenza presso la stazione di Riminifiera. Il quartiere fieristico è collegato anche alla Stazione Ferroviaria di Rimini, tramite i mezzi pubblici con gli autobus linea 9 bis e linea 9. Infine, l’Aeroporto Internazionale di Rimini – San Marino “Federico Fellini” sarà collegato direttamente al quartiere fieristico tramite servizio navetta gratuito, con prenotazione, attivo durante le giornate di manifestazione.



