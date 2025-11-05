Ecomondo: un viaggio tra startup e aziende leader nella circular economy

Il primo “cane” che pulisce anzichè sporcare. Tutto Vero, come il nome del quadrupede robot aspira-rifiuti sviluppato dai ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia che a Ecomondo che si è aperto ieri a Rimini ha conquistato più di uno sguardo. Un esemplare con una missione speciale.

"Noi abbiamo cominciato con i mozziconi di sigaretta perché è l'oggetto più inquinante, più frequente nelle nostre città, soprattutto nelle zone dove è difficile andare a fare una raccolta più automatica con dei veicoli con ruote, pensiamo ad esempio spiagge o strade strette in presenza di scale" spiega Angelo Bratta, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Il Gruppo Saviola, realtà di riferimento nell’economia circolare, inaugura la sua partecipazione alla 28esima edizione di Ecomondo con un dato significativo: cresce del 10% la quantità di legno post-consumo recuperata e reimpiegata come materia prima per la produzione del Pannello Ecologico, simbolo di qualità, design e impegno ambientale.

"Siamo stati i primi a certificare l'utilizzo al 100% di legno riciclato, quindi non tagliamo nessun albero per fare i nostri pannelli e oggi continuiamo ad investire per incrementare questa capacità - continua Roberto Valdinocci direttore gruppo Saviola.

E per garantire la traccabilità dei rifiuti la sammarinese Passpartout.

"L'azienda tramite il nostro servizio avrà costantemente sotto controllo e quindi tracciato il percorso del proprio rifiuto, appunto dal percorso che va da chi produce i rifiuti sostanzialmente allo smaltitore del rifiuto tramite la gestione all'interno della nostra soluzione gestionale" spiega Filippo Salicioni Responsabile area presso Passepartout.

Sempre dal Titano arriva Fluiteco, azienda leader per la fabbricazione di macchinari di depurazione, trattamento acque reflue e trasformazione rifiuti.

"Noi facciamo macchinari, non impianti, che hanno come fine quello della separazione della fase liquida da quella solida - commenta Roberto Gatto Business Development Fluiteco srl - Quindi abbiamo macchinari che rimuovono i solidi che si chiamano in gergo fanghi, ma abbiamo anche macchinari che rimuovono i solidi, come ad esempio cotton fioc, rispetto ad altre fibre che sono presenti nelle acque reflue municipali e industriali".

Terza presenza a Ecomondo per la realtà riminese Ecodemolizioni che ha tenuto la certificazione Benefit per il suo ruolo di primo piano nella Circular Economy e il suo impegno nel sociale. "Recuperiamo il 100% di tutto quello che demoliamo, perciò rispetto all'anno scorso abbiamo il recupero della guaina dove prima veniva smaltita nelle discariche o negli inceneritori. Oggi la recuperiamo e facciamo dell'asfalto" conclude Alberto Ticchi, presidente Ecodemolizioni che ha avviato anche un progetto di inclusione per ragazzi con difficoltà all'interno della azienda.

Ed è attraverso 7 super robot, alti più di 4 metri, costruiti con scarti di produzione delle supersportive Lamborghini, che prende forma la collaborazione tra la Casa di Sant'Agata Bolognese e il Gruppo Hera per una gestione globale, integrata e sostenibile dei rifiuti industriali.

Presente anche il Green Festival San Marino Montefeltro, che porta ad Ecomondo il progetto educativo “ACQUA VIVA. Il sogno di una cosa usa e getta”, una campagna didattica rivolta alle scuole primarie per sensibilizzare sull’uso consapevole dell’acqua e la riduzione della plastica monouso. (vedi il comunicato stampa).



Nel video le interviste a Angelo Bratta, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Filippo Salicioni Responsabile area presso PASSEPARTOUT SPA, Roberto Gatto Business Development Fluiteco, Alberto Ticchi, presidente Ecodemolizioni e Roberto Valdinocci direttore gruppo Saviola.







