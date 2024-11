AMBIENTE Ecomondo, vice ministro alle Imprese Valentini: "Con Trump non ci sarà lo stesso slancio sulle politiche ambientali" Si chiuderanno domani alla Fiera di Rimini gli Stati Generali della Green economy per quella che sembra essere una edizione da record.

Ecomondo si conferma la piattaforma dell’innovazione e della sostenibilità. Si chiuderanno domani alla Fiera di Rimini gli Stati Generali della Green economy per quella che sembra essere una edizione da record. Intanto arriva oggi una notizia allarmante ovvero è praticamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato e che la temperatura annuale sarà di oltre 1,5° al di sopra del livello pre-industriale. Si è parlato anche di questo nell’incontro organizzato da Vertical SGR ospite anche il vice ministro alle imprese Valentino Valentini.

L’argomento "Lo scenario Green con la nuova Commissione europea" e si è discusso anche di quali saranno le prossime politiche da adottare e di quali possano essere le ricadute per la transizione verde con l’elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti.

"Sicuramente non ci sarà lo stesso slancio che c’è stato finora - commenta Valentino Valentini, vice ministro alle Imprese -. Vedremo come opererà, conosciamo le sue posizioni. Io auspico però che l’aspetto transnazionale di Trump ovvero di valutare le conseguenze di ciò che fa le sue proposte possa consentire comunque di proseguire su una strada che è tracciata ma sicuramente non ci sarà lo stesso slancio che c’era prima".

Nel frattempo decolla la richiesta di energia elettrica globale. L'Unione Europea con il Green Deal ha messo in campo misure normative e strumenti di regolazione guardando all'obiettivo vincolante della neutralità climatica entro il 2050.

Nel video le interviste a Valentino Valentini, vice ministro alle Imprese, Chicco Testa, presidente Assoambiente, Sergio Pizzolante, presidente Vertical SGR.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: