SEGRETERIA DI STATO TURISMO E POSTE Edilizia sociale, emesso bando per reperire immobili Se ne cercano due entro il territorio di San Marino: offerte entro il 14 gennaio 2022

Pubblicato un bando pubblico per reperire immobili: lo rende noto la Segreteria di Stato Turismo e Poste, per individuare due immobili da concedere in locazione. Dovranno essere ubicati in Repubblica, preferibilmente nei Castelli di Fiorentino, Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 14 gennaio 2022, in plico chiuso e sigillato. Il 17 gennaio si riunirà la commissione per valutare le offerte. Il bando si può visionare sul portale www.gov.sm sezione bando, appalti e servizi pubblici, o al link https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici~BANDO-PUBBLICO-PER-L-INDIVIDUAZIONE-DI-N.2-IMMOBILI-DA-CONCEDERE-IN-LOCAZIONE-AI-SENSI-DEL-DECRETO-LEGGE-19-MARZO-2018-N.30--MISURE-URGENTI-IN-MATERIA-DI-EDILIZIA-SOCIALE-E-SOVVENZIONATA-~.html

