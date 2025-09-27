SAN MARINO Edilizia sociale: recuperati dallo Stato altri 7 immobili Gli occupanti delle strutture non versavano più in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo. Il SdS Pedini Amati: "Ad oggi sono ancora più di 80 le richieste di edilizia sociale".

Recuperate dallo Stato 7 immobili destinati all'Edilizia Sociale. Gli occupanti, riportano le delibere del Congresso di Stato, non versavano più in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo avendo percepito nel biennio precedente un reddito pro capite superiore al limite previsto fissato a 15.493,71 euro.

"Nell'Edilizia Sociale avviene ed è avvenuto anche nel passato che le persone che le occupano non hanno, più tra virgolette per fortuna, i requisiti. Questo vuol dire che superano il reddito minimo per il quale hanno chiesto l'immobile dell'edilizia sociale - spiega Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo con delega alla Cooperazione - o hanno uno stato di famiglia allargato con più stipendi e quant'altro. Quando succedono queste cose lo Stato per legge, non perché un Segretario competente vuol fare dispetti, deve richiedere che gli venga ridato l'immobile e venga assegnato a qualcun altro che ne fa richieste e che ne ha bisogno".

In un caso, riportano le delibere del Congresso, l'alloggio è stato recuperato per inadempienza rispetto al versamento di canoni mensili mai evasi. Ad oggi sono ancora più di 80 le richieste di edilizia sociale.

"Le prime 30 sono quelle più gravi - evidenzia Pedini - le seconde sono un po' meno gravi però ugualmente tutti avrebbero diritto di avere una casa di edilizia sociale in base al reddito. La valutazione avviene sulla base del reddito pro capite con cui si decide la possibilità di dare un immobile di edilizia sociale. È chiaro che se non ci rientrano gli immobili dello Stato per assegnarle chi ne ha bisogno automaticamente non ne abbiamo".

Negli ultimi anni, aggiunge, abbiamo risposto a circa 40 richieste: "Prima in parte non erano stati consegnati, perché non finiti degli immobili dello Stato, in altri casi li tenevamo vuoti non dandoli a chi ne aveva necessità. Noi li abbiamo consegnati a tutti, ora non ne abbiamo più neanche uno. Richiediamo indietro quelli per cui non ci sono più i requisiti per darli a chi giustamente ne ha bisogno e che oggi ha i requisiti".

Resta in piedi il progetto di riqualificazione del complesso abbandonato da anni ad Acquaviva da destinare all'edilizia sociale: "Chiediamo da tempo - sottolinea Pedini - in particolare io, alla maggioranza di occuparsi del problema dell'edilizia sociale e quindi di valutare il famoso immobile dell'Acquaviva insieme al collega del Territorio per renderlo fruibile e trovare il modo di rendere occupabili quegli immobili, chiaramente con un contratto statale. Questo ancora come argomento, seppur urgente, in maggioranza non è stato affrontato. Io mi auguro di affrontarlo il prima possibile".

