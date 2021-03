15 MARZO Educazione alla cittadinanza: l'importanza della partecipazione attiva, per rinnovare la fiducia nella cosa pubblica

Tutela dell'interesse comune, alimentando il senso dello Stato. Si leva forte e chiaro l'appello all’azione, culturale e istituzionale, del Governo verso la popolazione, nella Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza, che il Paese celebra per la terza volta. Un richiamo fermo - sottolinea il Congresso di Stato - “sia alla responsabilità delle Istituzioni e alla loro capacità di porsi quale punto di riferimento credibile e virtuoso”, sia alla consapevolezza dei cittadini affinché non cedano al senso di incertezza che domina in questo tempo di Covid, ma colgano l'occasione per riscoprire il senso di solidarietà che appartiene da sempre alla comunità sammarinese.

Parola d'ordine: partecipazione, resa ancor più attiva grazie al lavoro di sensibilizzazione portato avanti da Giunte di Castello, Università, Scuola, Comunità sammarinesi all'estero, mondo dell'associazionismo e tutte le organizzazioni economiche e sociali, “patrimonio prezioso – sostiene il Governo – perché capace di tenere alta l’attenzione durante tutto l’arco dell’anno”.

E proprio nel solco di questo lavoro, alla luce delle restrizioni in vigore, si inserisce l'iniziativa online di Arengo Lab che questa sera chiama a raccolta alcune realtà associative per un evento, aperto al pubblico, dedicato a “partecipazione democratica e associazionismo a San Marino”. Evento che sarà possibile seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook 'Settimana dell'educazione alla cittadinanza', a partire dalle 21. Interverranno alla tavola rotonda Fridays for Future San Marino, Unione Donne Sammarinesi, Don Chisciotte, Smiaf Project, TedX San Marino, Attiva-mente, a quest'ultima si deve l'organizzazione della seconda edizione del Concorso fotografico #Resiliente-Mente, sotto l’Alto Patrocinio dei Capitani Reggenti.

