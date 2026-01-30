Educazione e odio social, Lonfernini: "Fondamentale il patto Stato-scuola-famiglia, invito tutti alla responsabilità"

A destra il Segretario Teodoro Lonfernini

Richiama il “patto Stato-scuola-famiglia” il segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, invocando una responsabilità di tutti gli attori della società in merito ai linguaggi d'odio sui social. Il riferimento è alla recente lettera inviata dagli insegnanti delle scuole medie in cui i docenti esprimono preoccupazione per il clima che si sta diffondendo tramite le reti sociali. Odio che, spiegano, 'entra' nelle aule e nelle relazioni educative, influenzando i giovani.

I professori sostengono le iniziative messe in campo contro bullismo e cyber bullismo, ma scrivono di non poter “ignorare lo scollamento tra i messaggi educativi proposti a scuola e ciò che i ragazzi osservano quotidianamente nello spazio pubblico digitale”, in particolare dagli adulti che commentano in modo violento notizie di cronaca, politica o attualità. “Come possiamo insegnare agli studenti il rispetto – si chiedono – quando gli adulti sono spesso i primi a diffondere odio e disprezzo?”.

Lonfernini, contattato da Rtv per un commento, spiega che la Segreteria all'Istruzione ha già messo in campo tutti i progetti e le iniziative necessarie per sensibilizzare ed educare ragazzi e ragazze. E sono in arrivo nuovi appuntamenti. “Colgo in modo virtuoso questo messaggio – afferma il segretario – ma aggiungo che le istituzioni stanno facendo tanto. E mi aspetto da tutti impegno e responsabilità, per un patto Stato-scuola-famiglia”.

Proprio gli insegnanti, nella nota, hanno parlato della mancanza di una presa di posizione netta da parte delle istituzioni nei confronti di tali comportamenti.

"Hanno ragione gli insegnanti - commenta Carmen Dal Monte, esperta di scuola e innovazione e ceo di Takeflight - sul fatto che non si possa chiedere ai ragazzi di usare un linguaggio rispettoso quando adulti, politici, giornalisti, genitori, sono i primi a usare i social come uno spazio di sfogo, di aggressione e di delegittimazione dell'altro. Concretamente cosa facciamo? Educazione digitale strutturata a scuola, però anche una chiamata di responsabilità pubblica agli adulti e, per ultimo, regole chiare sulle piattaforme. Ma non pensiamo che si possa cominciare dalle regole sulle piattaforme, perché quello non risolve il problema".

È utile limitare o vietare l'uso dei social al di sotto di una certa età come avviene in alcune zone del mondo? "Secondo me - risponde Dal Monte - la limitazione delle piattaforme è utile. Gli strumenti vanno utilizzati tutti. Senza aspettarci, però, che la singola misura sia risolutiva".



Nel servizio l'intervista a Carmen Dal Monte (esperta di scuola e innovazione e ceo di Takeflight)







