Eductour: a San Marino travel blogger provenienti da tutto il mondo

Undici tra i blogger più influenti nel settore travel, provenienti da USA, Regno Unito, Olanda, Belgio, Francia, Germania e Australia, sono oggi a San Marino per poi trasmettere la propria esperienza ai follower.

Gli esperti di promozione turistica digitale si sono recati a Casa Fabrica, per una cooking lesson a cura del Consorzio Terra di San Marino che li ha condotti nel cuore della tradizione enogastronomica locale. Un’occasione unica per mettere letteralmente le mani in pasta, imparando tutti i segreti della lavorazione di due must culinari del territorio: piadina e strozzapreti.

Nel pomeriggio visita nel centro storico. L'eductour è frutto della consolidata collaborazione con APT Servizi Emilia romagna e Ambassador.