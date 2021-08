CORONAVIRUS Effetto ferragosto sui nuovi contagi: +9 a San Marino Le guarigioni sono 7, i positivi attivi 83. Un ricoverato in meno. La Sicilia tecnicamente è già in zona gialla: parametri ospedalieri oltre la soglia fissata

Si fa sentire l'effetto ferragosto sui contagi a San Marino, salgono di altri 9 i nuovi positivi, ma a fronte di 7 guarigioni sono dunque 83 i positivi attivi, 78 a casa, di cui 2 fuori territorio, 5 i ricoverati, dunque uno di meno rispetto a ieri. In Italia si attende l'ufficialità della cabina di regia, ma la Sicilia tecnicamente è già in zona gialla: in base ai nuovi criteri infatti ha superato sia le soglie dei ricoverati ordinari che delle intensive.

La Sardegna è in bilico, altre 9 Regioni sono classificate a rischio moderato, si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Trento, Puglia, e Valle d'Aosta. Secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute scende, sia pure di poco, l'indice di trasmissibilità Rt, che da 1,1 passa a 1,01. Sale invece l'incidenza nazionale con 77 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 74 di una settimana fa. La variante delta è ormai largamente prevalente in Italia e domina nell'UE.

E mentre in Israele nelle ultime 24 ore sono state 8.078 le nuove infezioni, per un tasso di incidenza che si innalza al 6,7%, e già oltre un milione 800mila ha fatto la terza dose, la Nuova Zelanda ha esteso fino al 31 agosto il lockdown nazionale imposto dopo la scoperta di un focolaio di variante delta. Ad Auckland e nella vicina regione del Northland, il lockdown rimarrà in vigore per almeno altre due settimane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: