CORONAVIRUS Effetto variante Delta anche sulle vacanze: gli italiani tendono a riprogrammare o a cancellare le ferie Alcune Regioni sono già a rischio zona gialla. Si valuta terza dose di vaccino per i pazienti fragili

A San Marino l'aggiornamento è atteso per lunedì, al momento i casi noti restano 44 (3 fuori territorio), con uno che da casa è passato in ospedale. In Italia i contagi non accennano a diminuire, alcune Regioni sono a rischio zona gialla, tra cui Lazio, Sicilia e Sardegna. Lazio che pure domani raggiungerà il traguardo del 70% della popolazione adulta con ciclo vaccinale completato. Il virus ora prende di mira i più giovani, fascia tra le meno vaccinate, ma si attende anche il completamento della copertura per i più grandi, mentre si valuta la somministrazione di una terza dose per i pazienti fragili. Incremento odierno in lieve calo, 6.513 (tasso di positività al 2,4%), anche i decessi sono due meno di ieri, 16, 13 le terapie intensive in più. Soffre il turismo, mancano del tutto i flussi intercontinentali ma sono pochi anche gli europei.

Tra variante Delta e Green Pass gli italiani tendono a riprogrammare le vacanze e alcuni anche a cancellarle. L'Emilia Romagna è a quota 5 milioni di vaccinazioni, di cui quasi 2 milioni 300mila completate. In Regione sono 700 i nuovi positivi (tasso di incidenza 2,5%), nessun decesso ma 12 ricoveri ordinari in più, e Rimini cresce di 95 casi (56 sintomatici). Un tribunale di Berlino ha vietato 13 manifestazioni anti lockdown previste nella capitale per evitare il rischio di diffusione della variante Delta. Secondo il Robert Koch Institute, in Germania sono 2.400 i nuovi casi, e 21 decessi. Altre due settimane di lockdown invece, in 19 città del sud del Vietnam: nella sola Ho Chi Minh City, i contagi sono oltre 4.200.

