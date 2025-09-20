Elementari “La Quercia” in flash mob per la pace

Mano nella mano, per la pace. Nel piazzale antistante l'oratorio salesiano di Murata i bambini della “Quercia” coinvolti in quello che è solo il primo gesto, primo passo di un percorso di attività su un tema di pressante attualità: “Quest'anno scolastico – spiega la Coordinatrice di plesso, Maria Cristina Albertini - ci vedrà impegnati in un bellissimo progetto di sensibilizzazione - “12 passi verso la pace” - durante il quale i nostri ragazzi, partendo da piccole azioni e attività quotidiane messe in campo nella loro comunità, dovranno sensibilizzarsi e soprattutto farsi portavoce di un messaggio di pace a più largo ambito, considerati anche i delicati equilibri che il nostro mondo sta vivendo".

In programma, giochi, musica, realizzazione di elaborati, per costruire, mattone dopo mattone, un futuro di pace, partendo da qui, componendone insieme il simbolo universale. “Questo che possiamo fare noi come insegnanti e bambini – dice ancora l'Albertini - è solamente una goccia, come si suol dire nell'oceano, ma è questo che ci fa sentir bene e dà un senso al nostro vivere quotidiano”.

Nel video, l'intervista a Maria Cristina Albertini, Coordinatore plesso - Elementari San Marino







