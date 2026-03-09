LIVIGNO Eleonora Chiaruzzi, infermiera del Titano ai Giochi di Milano Cortina, "un sogno olimpico realizzato" In servizio lo scorso febbraio a Livigno, ha vissuto questa esperienza anche da ex sciatrice agonista

Infermiera in area critica, Pronto Soccorso e 118, in forza all'Iss, dal 19 al 22 febbraio scorsi, Eleonora Chiaruzzi ha voluto utilizzare un breve periodo di ferie per concedersi “un'esperienza unica alle Olimpiadi di Milano – Cortina”. Prestazioni infermieristiche di alto livello, ma a Livigno ha potuto mettere a frutto anche la sua abilità di ex sciatrice agonista per la Federazione Sport Invernali.

"Ho coronato un po' quello che era un sogno olimpico - dice Eleonora Chiaruzzi - che è rimasto nel cassetto per tanti anni e niente, è stata un'esperienza incredibile partecipare a un evento così grande e mi porto a casa dei bei ricordi. Quando ho messo piede a Livigno e ho visto quella che era l'atmosfera olimpica, lì ho capito di essere in un periodo molto particolare e ho conosciuto tantissime persone, tantissimi professionisti che erano lì come me e a rendere un po', a far parte di una cosa così grande e di dare il loro contributo che è un contributo professionale ma in un contesto così di giochi olimpici e quindi è stato è stato emozionante".

Momenti speciali inoltre sotto il profilo sportivo, come le medaglie italiane nella gara maschile di ski cross: l'oro di Simone Deromedis e l'argento – toccante - di Federico Tomasoni. Che Eleonora racconta così: "È stato emozionantissimo sapere di essere lì, è vero, per offrire un supporto sanitario però comunque vivere un'emozione così grande a livello sportivo è stato sicuramente bellissimo".

Nel video l'intervista a Eleonora Chiaruzzi, infermiera.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: