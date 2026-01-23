ROGO DI CRANS-MONTANA Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social: "Non smettete mai di onorare la vita" La 29enne romagnola affida al web il suo "ritorno alla vita". Buone notizie intanto sul fronte dei feriti: Elsa, studentessa di Biella, si è risvegliata ieri sera dal coma, mentre oggi in giornata verranno dimessi altri due ragazzi di Milano.

Eleonora Palmieri, 29enne veterinaria originaria di San Giovanni in Marignano, ha deciso di rompere il silenzio dopo la tragedia dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana (Svizzera) e mostrare sui social il volto segnato dalle ustioni riportate quella notte.

Dopo settimane di ricovero in terapia intensiva per le ferite riportate, Eleonora ha pubblicato ieri su Instagram immagini e video che alternano fotografie dei suoi momenti felici prima dell’incidente alle scene più dure del suo percorso di cura. Nel messaggio che accompagna i contenuti ha scritto parole di gratitudine, coraggio e speranza: "Non smettere mai di onorare la vita. Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale c’è stata la vita vera, fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti".

In settimana Eleonora è stata trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena dal Niguarda di Milano. E sempre dall'ospedale di Milano arrivano altre buone notizie: due dei ragazzi ricoverati saranno dimessi in giornata. "La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare finalmente ad abbracciare le loro famiglie” ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. "Questo non vuol dire che siano guariti. Devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e di medicazione".

Ieri sera, intanto, il padre di Elsa, studentessa di Biella ricoverata a Zurigo da 22 giorni, ha confermato all'ANSA come la figlia si sia risvegliata dal coma.



