LAVORO Eletti i nuovi segretari FUCS e FUPS della CSdL: sono Diego Moretti e Ivan Toni Elio Pozzi eletto presidente della Federazione Pensionati

Dai traguardi raggiunti, alle sfide che li attendono nei prossimi mesi: Diego Moretti e Ivan Toni prendono il posto di Stéphane Colombari ed Elio Pozzi alla guida rispettivamente delle Federazioni Costruzioni Servizi e Pensionati della CSdL. Moretti evidenzia come il settore costruzioni e servizi sia tra quelli con i trattamenti meno favorevoli. Da qui l'obiettivo di far progredire le retribuzioni dei lavoratori e recuperare il più possibile il potere d'acquisto eroso.

"Come saprete - aggiunge Moretti - i contratti sono già in scadenza, già da fine 2024 e a fine 2025 ce ne saranno altri, perciò l'obiettivo primario è il rinnovo di tutti i contratti come è successo nel mandato passato. Quello che mi auguro è di poter continuare questa ascesa in crescita della federazione così come è avvenuto in passato, in termini di iscritti e servizi".

"In realtà i nuovi obiettivi - afferma Ivan Toni, Segretario FUPS CSdL - per la maggior parte sono i vecchi obiettivi. Noi facevamo un calcolo stamattina, abbiamo perso potere d'acquisto negli ultimi tre anni almeno a due cifre, quindi questa è una delle priorità che come nuovo direttivo, come nuovo gruppo dirigente, che cercheremo di portare avanti facendo presente a chi guida il Paese che non è facendo perdere potere d'acquisto ai cittadini che si possano risolvere le cose".

In questi anni - aggiunge Elio Pozzi, Presidente FUPS CSdL - ho portato avanti le cose normali e straordinarie di questa federazione. Adesso lascio questo incarico di segretario, volentieri perché il tempo passa per tutti, però quello che ho imparato negli anni passati mi sembra doveroso e anche per riconoscenza verso il sindacato continuare ad offrirlo a chi rimane".

Nel servizio le interviste a Diego Moretti (Segretario FUCS CSdL), Ivan Toni (Segretario FUPS CSdL) ed Elio Pozzi (Presidente FUPS CSdL)

