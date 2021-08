Elevatore di Piazzale Calcigni ancora fuori uso

Resta fuori servizio anche per questo week-end uno degli ascensori che da via Gino Giacomini (Piazzale Nazioni Unite) porta a Piazzale Calcigni. Gli interventi di manutenzione, coordinati dall'Ufficio Acquisti, sono stati avviati già da una quindicina di giorni, ma la mancata consegna di un pezzo di ricambio costringe a prolungare il fermo dell'elevatore. Si prevede comunque un ripristino del servizio in sicurezza già nei primi giorni della prossima settimana, all'arrivo del componente.