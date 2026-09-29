Elezioni Comites: in corso la raccolta firme per presentare le liste Sono due, al momento, le liste che hanno annunciato la candidatura: “Respubblica – Italiani a San Marino”, con capolista Emidio Troiani, e “I cittadini per i cittadini”, guidata da Nicola Cautero

È il momento di scegliere chi rappresenterà gli italiani residenti a San Marino nei rapporti con le istituzioni italiane. Il 4 dicembre si vota infatti per il rinnovo del Comites, il Comitato degli Italiani all’Estero: un organismo di rappresentanza che fa da punto di riferimento per la collettività, raccoglie esigenze e problematiche dei connazionali e le porta all’attenzione dell’Ambasciata e delle autorità italiane, promuovendo anche iniziative sul piano sociale, culturale e civile. Sono due, al momento, le liste che hanno annunciato la candidatura: “Respubblica – Italiani a San Marino”, con capolista Emidio Troiani, e “I cittadini per i cittadini”, guidata da Nicola Cautero.

La raccolta firme avviene presso l'Ambasciata d'Italia e in alcuni punti sparsi sul territorio entro il 2 ottobre:

- Ambasciata: senza appuntamento martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 15 e il venerdì dalle 10 alle 12;

- Martedì 29 settembre: fino alle 15 Sala Joe Cassar (Borgo Maggiore) e 16-19 Sala Montelupo (Domagnano);

- Mercoledì 30 settembre: 13.30 – 15 Ufficio Casa di Castello Serravalle;

- Giovedì 1 ottobre 15-17 Sala Montelupo (Domagnano).

Possono sottoscrivere le liste gli italiani residenti a San Marino, anche con doppia cittadinanza, iscritti all’Aire da almeno sei mesi. Per votare, invece, occorre presentare richiesta entro il 4 novembre. Il voto sarà per corrispondenza e le schede dovranno arrivare all’Ambasciata entro il 4 dicembre.

Il nuovo Comites sarà composto da 12 membri e resterà in carica cinque anni.



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