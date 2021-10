Elezioni Comites, lista unica Ad Maiora: "Green pass, targhe ed elettorato passivo questioni da risolvere"

Il 3 dicembre il Comites rinnoverà le cariche. Alla consultazione è stata ammessa una sola lista: si chiama “Ad Maiora” e a correre come candidato presidente è Alessandro Amadei, attuale vice di Diego Renzi all'interno dell'associazione. Possono partecipare i cittadini italiani residenti in Repubblica e iscritti all'Aire da almeno 6 mesi. Si voterà per corrispondenza, ma è necessario iscriversi entro il 3 novembre comunicandolo all'Ambasciata d'Italia a San Marino. Per farlo, bisogna collegarsi al portale “Fast-It” sul sito www.ambsanmarino.esteri.it, oppure compilare il modulo disponibile sullo stesso sito web e inviarlo via mail all'indirizzo consolare.sanmarino@esteri.it allegando un documento. Da Amadei l'invito a partecipare al voto.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandro Amadei, candidato presidente con la lista Ad Maiora

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: