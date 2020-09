Elezioni Giunte, con il voto ai residenti cresce il numero degli elettori Termine di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni fissato a sabato 10 ottobre alle ore 12

25.679: è il numero degli aventi diritto al voto, il prossimo 29 novembre, per il rinnovo dei Capitani di Castello e dei Consiglieri delle 9 Giunte. Un corpo votante che si arricchisce, rispetto ai 22.836 elettori sammarinesi (così come approvato nell'ultima Commissione Elettorale del 18 settembre), dopo la recentissima legge sulle Giunte di Castello, approvata dall'Aula appena la settimana scorsa, il 24 settembre. La Commissione Elettorale, tornata a riunirsi oggi, ha infatti adottato e approvato le cosiddette liste elettorali aggiunte, dove sono stati iscritti, per effetto della riforma, i cittadini stranieri residenti nei Castelli della Repubblica in maniera continuativa da oltre 10 anni: sono 2.843 elettori che voteranno per la prima volta alle amministrative.

La Commissione Elettorale tornerà a riunirsi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni, fissato a sabato 10 ottobre alle ore 12. Proprio per l'occasione, l'Ufficio Elettorale effettuerà apertura straordinaria, sabato 10 ottobre dalle 9 alle 12, unicamente per ricevere le liste dei candidati.





File allegati La legge sulle Giunte di Castello

