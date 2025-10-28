Elezioni Giunte di Castello, ecco i nomi di tutti i candidati

Sono complessivamente 104 i candidati a membro di Giunta per le elezioni amministrative del 23 novembre prossimo, distribuiti su 11 liste. Come già emerso, solo in due Castelli, Città e Domagnano, ci sarà la sfida tra due candidati diversi. In Città il Capitano uscente Alberto Simoncini sfida Alessandro Bronzetti. A Domagnano Alberto Lazzari, attualmente Segretario della Giunta uscente, si vedrà contrapposta Roberta Cecchini.

In tutti gli altri Castelli la sfida sarà contro il quorum del 35%. È questa la soglia minima di affluenza al voto per rendere valido il voto. Nel caso non si dovesse raggiungere le elezioni di quel Castello non saranno valide e pertanto dovranno essere svolte nuovamente.

Tra gli altri candidati a Capitani, in 4 casi si tratta di riconferme degli uscenti: Enzo Semprini ad Acquaviva, Marino Rosti a Chiesanuova, Giorgio Moroni a Faetano e Giacomo Rinaldi a Montegiardino. Saranno invece Capitani per la prima volta, sempre se sarà superato il quorum, Andrea Crescentini a Serravalle, Matteo Sartini a Borgo Maggiore e Marco Gattei a Fiorentino.

Tra le curiosità, Tea Rossini, della lista "Amiamo Città" è la candidata più giovane a 18 anni e 3 mesi. Secondo Cesarini è il più anziano, con 77 anni appena compiuti. Molto lontana la parità di genere tra i candidati a Capitano. È soltanto una, Roberta Cecchini a Domagnano. Nel 2020 erano 3, nel 2014 erano 5. Meglio la proporzione sui candidati a membro di Giunta: le donne sono 42 pari al 40% del totale. La lista più "rosa" è quella di Montegiardino con 4 donne su 6 candidati. Quella più "azzurra è ad Acquaviva, con nessuna donna in lista.



Rispetto a 5 anni fa risulta evidente il calo di liste e candidati. Nel 2020 le liste sono state 15 per 136 candidati complessivi. Nel 2014 le liste sono state 14 ed i candidati 149. Di qui l'appello da parte della politica alla partecipazione, attiva e passiva. "Io arriverò alla noia con questo messaggio, chiedo scusa ai cittadini – ha detto il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi nei giorni scorsi - però veramente è il momento del voto e mai come questa volta è un diritto e un dovere. Abbiamo bisogno di raggiungere il quorum in tutti i Castelli per non doverci poi trovare a ripetere le elezioni, con un ulteriore aggravio di costi".



Al voto 23.596 cittadini interni – gli esteri non votano - e, per la seconda volta dalla nuova legge del 2020, anche i cittadini non sammarinesi, ma residenti in territorio da oltre 10 anni.





Di seguito l'elenco completo di liste, candidati a Capitano di Castello e a membri di Giunta.

