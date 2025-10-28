Elezioni Giunte di Castello, ecco i nomi di tutti i candidati

Sono complessivamente 104 i candidati a membro di Giunta per le elezioni amministrative del 23 novembre prossimo, distribuiti su 11 liste. Come già emerso, solo in due Castelli, Città e Domagnano, ci sarà la sfida tra due candidati diversi. In Città il Capitano uscente Alberto Simoncini sfida Alessandro Bronzetti. A Domagnano Alberto Lazzari, attualmente Segretario della Giunta uscente, si vedrà contrapposta Roberta Cecchini.
In tutti gli altri Castelli la sfida sarà contro il quorum del 35%. È questa la soglia minima di affluenza al voto per rendere valido il voto. Nel caso non si dovesse raggiungere le elezioni di quel Castello non saranno valide e pertanto dovranno essere svolte nuovamente.
Tra gli altri candidati a Capitani, in 4 casi si tratta di riconferme degli uscenti: Enzo Semprini ad Acquaviva, Marino Rosti a Chiesanuova, Giorgio Moroni a Faetano e Giacomo Rinaldi a Montegiardino. Saranno invece Capitani per la prima volta, sempre se sarà superato il quorum, Andrea Crescentini a Serravalle, Matteo Sartini a Borgo Maggiore e Marco Gattei a Fiorentino.
Tra le curiosità, Tea Rossini, della lista "Amiamo Città" è la candidata più giovane a 18 anni e 3 mesi. Secondo Cesarini è il più anziano, con 77 anni appena compiuti. Molto lontana la parità di genere tra i candidati a Capitano. È soltanto una, Roberta Cecchini a Domagnano. Nel 2020 erano 3, nel 2014 erano 5. Meglio la proporzione sui candidati a membro di Giunta: le donne sono 42 pari al 40% del totale. La lista più "rosa" è quella di Montegiardino con 4 donne su 6 candidati. Quella più "azzurra è ad Acquaviva, con nessuna donna in lista.
Rispetto a 5 anni fa risulta evidente il calo di liste e candidati. Nel 2020 le liste sono state 15 per 136 candidati complessivi. Nel 2014 le liste sono state 14 ed i candidati 149. Di qui l'appello da parte della politica alla partecipazione, attiva e passiva. "Io arriverò alla noia con questo messaggio, chiedo scusa ai cittadini – ha detto il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi nei giorni scorsi - però veramente è il momento del voto e mai come questa volta è un diritto e un dovere. Abbiamo bisogno di raggiungere il quorum in tutti i Castelli per non doverci poi trovare a ripetere le elezioni, con un ulteriore aggravio di costi".
Al voto 23.596 cittadini interni – gli esteri non votano - e, per la seconda volta dalla nuova legge del 2020, anche i cittadini non sammarinesi, ma residenti in territorio da oltre 10 anni.
Di seguito l'elenco completo di liste, candidati a Capitano di Castello e a membri di Giunta.
Città di San Marino – n. 2 liste:
Lista “AMIAMO CITTA’” – ALESSANDRO BRONZETTI, Borgo Maggiore, 12/03/1991
1. FRANCESCO MARIA ALBANI, Borgo Maggiore, 16/09/1994
2. NICOLÒ ANGELINI, Borgo Maggiore, 15/03/1992
3. PIERLUIGI BERARDI, Borgo Maggiore, 20/02/1997
4. MICHELE CARLINI, Borgo Maggiore, 25/11/1997
5. SOFIA CECCAROLI, Rimini, 14/06/2002
6. LUCA CIACCI, Borgo Maggiore, 14/02/2001
7. NICCOLÒ FORCELLINI, Borgo Maggiore, 02/10/1991
8. VIRGINIA GERI, Borgo Maggiore, 23/04/1998
9. TEA ROSSINI, Borgo Maggiore, 03/08/2007
10. DIEGO VOLPINARI, San Marino, 16/09/1975
11. MARINA VOLPINARI, San Marino, 03/11/1973
Lista “CITTA’ OLTRE LE MURA” - ALBERTO SIMONCINI, Borgo Maggiore, 16/09/1996
1. ALESSIO MASI, Borgo Maggiore, 09/03/1999
2. ANDREA ANGELINI. Novafeltria, 21/01/1976
3. ANDREINA BARTOLINI, San Marino, 18/06/1968
4. ANNA GUERRA, Borgo Maggiore, 25/09/1991
5. BEATRICE BONELLI, Borgo maggiore, 05/05/1994
6. GIOVANNA REFFI, Borgo Maggiore, 05/02/1992
7. MARCELLO MULARONI, Borgo Maggiore,08/09/1998
8. MARINO GUALTIERI, San Marino, 03/09/1946
9. SAMANTA BURIONI, San Marino, 28/04/1976
10. SECONDO BERNARDI, San Marino, 06/10/1972
11. SIMONA CAPICCHIONI, San Marino, 28/04/1970
12. MARTINA CONTI, Ponte dell’Olio, 07/02/1984
13. DARIA RENZI, San Marino, 10/04/1976
Borgo Maggiore - Lista unica Lista “INSIEME PER IL CASTELLO DI BORGO MAGGIORE” - MATTEO SARTINI, Borgo Maggiore, 18/07/1982
1. ANDREA BARULLI, Borgo Maggiore, 03/08/1981
2. GABRIELE CECCHETTI, Acquaviva, 03/12/1959
3. VINCENZO COLONNA, Viareggio, 18/09/1969
4. VERONICA DE BIAGI, San Marino, 27/02/1976
5. CRISTINA FELICI, San Marino, 23/03/1967
6. ANGELO GABRIELLI, Faetano, 10/06/1965
7. GIACOMO GIORGETTI, Rimini, 26/02/2005
8. SIMONE GIOVAGNOLI, Borgo Maggiore, 12/07/1983
9. CATHERINE MARIE MACINA, Boulogne Billancourt, 14/19/1973
10. SONIA RICCARDI, San Marino, 14/12/1966
11. DANIELE TADDEI, San Marino, 26/03/1971
12. ANGELA ARZILLI, San Marino, 09/04/1978
13. SILVIA MAROCCHI, Beirut, 18/03/1972
Serravalle - Lista unica Lista “AMO SERRAVALLE” - ANDREA CRESCENTINI, Borgo Maggiore, 28/07/1986
1. MAURIZIO BOFFA, San Marino, 31/03/1959
2. VITTORIO BRIGLIADORI, Firenze, 13/01/1964
3. MARIA NICOLETTA GASPERONI, Serravalle, 03/07/1956
4. EMILY LAZZARI, CESENA, 09/06/2000
5. GLORIA MENGHI, San Marino, 25/02/1963
6. EROS MERLINI, Serravalle, 20/07/1957
7. SERGIO PASOLINI, Serravalle, 14/04/1953
8. CRISTIAN PELLICCIONI, Borgo Maggiore, 12/09/2004
9. PATRIZIA PIGNATTA, Borgo Maggiore, 18/01/1959
10. SARA STEFANELLI, San Marino, 19/09/1978
11. MATTEO TAMAGNINI, Serravalle, 01/02/1959
12. ROBERTA TOCCACELI, Dearborn, 01/06/1970
13. THOMAS ZANCHINI, Borgo Maggiore, 21/03/1992
Acquaviva - Lista unica Lista “NOI PER ACQUAVIVA” - ENZO SEMPRINI, Acquaviva, 01/07/1958
1. ALESSANDRO BINDI, Borgo Maggiore, 09/12/1991
2. MICHELE BELLUZZI, Borgo Maggiore, 13/08/1987
3. GABRIELE CHIOTTI, Borgo Maggiore, 25/12/1988
4. STEFANO MARINELLI, Rimini, 25/05/1964
5. MIRKO MONTALI, Rimini, 19/10/1975
6. SAMUELE SELVA, Borgo Maggiore, 29/11/2005
7. GIAN MATTEO TORRI, San Marino, 06/12/1976
Chiesanuova - Lista unica Lista “CHIESANUOVA AVANTI” - MARINO ROSTI, Santarcangelo di Romagna, 21/01/1953
1. FEDERICA BALDANI, Borgo Maggiore, 15/10/1993
2. TATIANA BROLLI, Borgo Maggiore, 19/06/1984
3. FEDERICO GIACOBBI, Borgo Maggiore, 17/06/1982
4. MARINO GIACOBBI, Borgo Maggiore, 11/06/1984
5. LAURA MORACCINI, Borgo Maggiore, 16/10/1986
6. MATTEO PESARESI, San Marino, 05/09/1980
7. SABRINA SPADA, Borgo Maggiore, 18/06/1985
8. MATTEO ZAVOLI, San Marino, 23/03/1978
Domagnano – n. 2 liste:
Liste “DOMAGNANO OGGI E DOMANI” - ROBERTA CECCHINI, Borgo Maggiore, 17/08/1981
1. ANGELA CARLONI, Borgo Maggiore, 11/09/1986
2. CRISTINA FIORINI, Rimini, 08/02/1969
3. NICOLA GIANCECCHI, Borgo Maggiore, 08/02/1993
4. MICHELE GUIDI, San Marino, 02/06/1966
5. GIORGIA SPADINI, Rimini, 04/05/1967
6. GIULIANO TAMAGNINI, Coriano, 14/01/1959
7. PEPPINO UGOLINI, Domagnano, 15/07/1949
Lista “DOMAGNANO INSIEME” - ALBERTO LAZZARI, Borgo Maggiore, 06/09/1983
1. BARBARA SARTI, San Marino, 16/01/1972
2. ENEA TAMAGNINI, Borgo Maggiore, 28/03/2003
3. GIAN LUIGI CECCAROLI, Domagnano, 18/05/1957
4. LUANA BERARDI, Borgo Maggiore, 03/10/1995
5. MATTEO BERARDI, Borgo Maggiore, 11/12/1983
6. MATTEO VENERUCCI, San Marino, 16/12/1980
7. PIER MARINO GASPERONI, San Marino, 03/03/1963
8. STEFANO GHIOTTI, Borgo Maggiore, 30/09/1982
9. TOMMASO GASPERONI, Borgo Maggiore, 31/05/2005
Faetano - Lista unica Lista “FAETANO VIVA” - GIORGIO MORONI, San Marino, 09/08/1980
1. ADELMO MASSIMO GIARDI, San Marino, 07/01/1967
2. AURORA CAVALLI, Borgo Maggiore, 15/12/2004
3. MARCELLO RICCARDI, San Marino, 10/02/1965
4. MARIA PINTILIE, Piatra Soimului, 06/01/1971
5. PIER MARINO BEDETTI, San Marino, 26/06/1966
6. MICHELE MORONI, Borgo Maggiore, 03/10/1981
7. PIETRO RENZI, San Marino, 26/02/1978
8. RAFFAELLA BEDETTI, San Marino, 20/08/1975
Fiorentino - Lista unica Lista “UNITI PER FIORENTINO” - MARCO GATTEI, San Marino, 06/07/1974
1. GIACOMO TOCCACELI, San Marino, 11/07/1973
2. FABIO GUIDI, San Marino, 06/05/1974
3. ANDREA PRONTI, San Marino, 23/09/1975
4. RAFFAELE GUERRA, Detroit, 08/09/1973
5. BARBARA CECCOLI, San Marino, 23/03/1967
6. FEDERICA MAZZA, Borgo Maggiore, 26/01/1983
7. ROSSANO TONINI, San Marino, 08/03/1968
8. ALFREDO CECCHETTI, San Marino, 09/01/1968
9. SECONDO CESARINI, Fiorentino, 24/10/1948
Montegiardino - Lista unica Lista “UNITI PER MONTEGIARDINO” - GIACOMO RINALDI, San Marino, 27/09/1979
1. LORENZO FRANCIONI, Borgo Maggiore, 28/11/1988
2. SERENA TOCCACELI, Borgo Maggiore, 17/07/1989
3. ELENA GASPERONI, Borgo Maggiore, 27/07/1986
4. FAUSTA CASADEI, Montescudo, 18/12/1959
5. SONIA TOCCACELI, San Marino, 28/08/1972
6. MARCELLO FABBRI, Detroit, 27/02/1971