TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:23 Errata uguaglianza nell'accesso alla salute: documento del Comitato Sammarinese di Bioetica 19:13 Elezioni Giunte: il report finale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa 18:07 Si di Kiev al piano concordato con gli USA 17:56 "Mappamondo cancellato": Emilio Isgrò dona una sua opera a San Marino 16:05 Fsgc, un calcio a portata di tutti e più ambizioso nel nuovo piano strategico 15:19 Tentate truffe a San Marino: si fingono Carabinieri per chiedere denaro, gioielli e valori 14:07 Un 25 novembre per sensibilizzare su violenza e molestie nei luoghi di lavoro 11:32 Frontalieri italiani preoccupati per la riforma IGR: l’allarme dell’AFIS 10:31 Elezioni Giunte di Castello: ecco tutte le preferenze
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Elezioni Giunte: il report finale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa

Segnalata la bassa competitività e l’assenza di quote di genere. Plauso all'organizzazione della consultazione

25 nov 2025
Elezioni Giunte: il report finale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa

"Le elezioni delle Giunte di Castello di domenica si sono svolte in modo ordinato, pacifico e ben organizzato". È quanto emerge dal report finale della delegazione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa che ha lodato la professionalità del personale dei seggi e le misure adottate per garantire l’accesso al voto. La campagna elettorale è inoltre risultata rispettosa e priva di discorsi d’odio. Tuttavia, è stata segnalata la bassa competitività, con poche liste in corsa e un calo di persone disposte a candidarsi. Sollevata inoltre l’assenza di quote di genere e la scarsa presenza di donne alla guida delle liste, oltre alla necessità di una maggiore inclusione dei giovani. La delegazione di Strasburgo infine suggerisce a San Marino di adottare una legislazione che disciplini i diritti e lo status degli osservatori elettorali, “poiché l’attuale quadro normativo non affronta questa materia, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità delle elezioni”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità