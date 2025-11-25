Elezioni Giunte: il report finale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa

"Le elezioni delle Giunte di Castello di domenica si sono svolte in modo ordinato, pacifico e ben organizzato". È quanto emerge dal report finale della delegazione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa che ha lodato la professionalità del personale dei seggi e le misure adottate per garantire l’accesso al voto. La campagna elettorale è inoltre risultata rispettosa e priva di discorsi d’odio. Tuttavia, è stata segnalata la bassa competitività, con poche liste in corsa e un calo di persone disposte a candidarsi. Sollevata inoltre l’assenza di quote di genere e la scarsa presenza di donne alla guida delle liste, oltre alla necessità di una maggiore inclusione dei giovani. La delegazione di Strasburgo infine suggerisce a San Marino di adottare una legislazione che disciplini i diritti e lo status degli osservatori elettorali, “poiché l’attuale quadro normativo non affronta questa materia, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità delle elezioni”.







