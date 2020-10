Elezioni Giunte: presentato il piano di comunicazione per la campagna elettorale

Ieri l'incontro a Palazzo Begni fra rappresentanti della Segreteria agli Interni, Segreteria Istituzionale, Commissione di Vigilanza e i 15 candidati a Capitano di Castello per le prossime elezioni delle Giunte del 29 novembre, incontro che è stata occasione per presentare il piano di comunicazione per la campagna elettorale su San Marino RTV. Ad aprire i lavori, il Segretario Particolare agli Interni, Marianna Bucci che ha invitato alla correttezza e al rispetto delle regole della propaganda elettorale, nonché a prendere seriamente il ruolo per il quale ci si candida.



Dalla RTV, il piano comunicazione, che prevederà tribune elettorali dedicate, trasmesse sui canali televisivi, radiofonici e sul portale web e trasmissioni di approfondimento, durante le due settimane di campagna elettorale fino alla diretta, domenica sera, per seguire le fasi dello spoglio e l'esito del voto