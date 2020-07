Elezioni Polonia: per San Marino ruolo di primo piano come osservatore

Sentiamo Gerardo Giovagnoli

Per San Marino una posizione di primo piano nel monitoraggio delle recenti presidenziali in Polonia. A raccontare i giorni delle elezioni – che hanno riconfermato alla guida del Paese l'esponente della destra e conservatore Andrzej Duda contro il liberale ed europeista Rafal Trzaskowski – è il consigliere Gerardo Giovagnoli a Varsavia nella delegazione del Consiglio d'Europa come rappresentante del Gruppo Socialista e del Titano. Impegnati nel monitoraggio anche due parlamentari austriaci e una ucraina. Comunicazione, par condicio, spese per le elezioni ed eventuali episodi di corruzione sono alcuni degli aspetti analizzati per stilare una dichiarazione conclusiva.

Nel servizio, l'intervista a Gerardo Giovagnoli (delegato Gruppo Socialista Assemblea parlamentare Coe)