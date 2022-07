Elezioni settembre: le modalità di voto per gli italiani all'estero

Elezioni settembre: le modalità di voto per gli italiani all'estero.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre l'Ambasciata d'Italia a San Marino informa che, per gli italiani residenti sul Titano, sarà possibile votare nel proprio comune comunicando la decisione al proprio ufficio consolare di riferimento entro il 31 luglio. In alternativa rimane attivo il voto per corrispondenza, con il plico elettorale che verrà inviato al proprio indirizzo di residenza. Nel caso di cambio di indirizzo l'Ambasciata invita a aggiornare i propri dati anagrafici, utilizzando preferibilmente il portale Fast It.

Tutte le indicazioni sul voto dall'estero sono disponibili sul sito dell'Ambasciata d'Italia a San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: