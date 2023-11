RELAZIONI INTERNAZIONALI Eliminazione doppia imposizione: firmato l'accordo tra San Marino e l'isola delle Antille Olandesi Curaçao “L’accordo firmato oggi – afferma il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti - è importante non tanto per i suoi contenuti quanto per la capacità di aprire relazioni, che è ciò che serve per vederci riconosciuta la reputazione”.

Consolidare i rapporti e approfondire la creazione di nuove sinergie. È questo il duplice aspetto diplomatico racchiuso nella firma dell'accordo tra San Marino e Paesi Bassi, riferito a Curaçao di cui il paese è nazione costitutiva, per l'eliminazione della doppia imposizione sulle imposte sul reddito e prevenzione dell'evasione ed elusione fiscale. I negoziati, avviati nel 2017, hanno avuto un accelerazione decisiva lo scorso aprile a Washington in occasione della partecipazione del Segretario di stato per le Finanze Marco Gatti agli spring meetings del Fondo Monetario Internazionale.

"Questo accordo - sottolinea Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri - va ad arricchire il nostro portafogli di accordi in questa materia. E ovviamente l'opportunità, un punto di partenza, con uno stato che come noi ci siamo trovati si trova adesso ad affrontare una riconversione della sua economia".

“L’accordo firmato oggi – aggiunge Marco Gatti - è importante non tanto per i suoi contenuti quanto per la capacità di aprire relazioni, che è ciò che serve per vederci riconosciuta la reputazione”.

"Per noi, che siamo un piccolo stato come San Marino - afferma Javier Francisco Antonio Silvania, Ministro delle Finanze di Curaçao - sono molto importanti questo tipo di relazioni. Abbiamo bisogno di cambiare l'immaginario collettivo che ci vede come paradiso fiscale. È fondamentale avere accordi di questo tipo con numerosi paesi, oltre allo scambio di informazioni riguardo aziende e cittadini che lavorano ed operano nelle rispettive realtà. Vogliamo cambiare l'idea che il mondo ha di noi".

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri) e Javier Francisco Antonio Silvania (Ministro delle Finanze di Curaçao)

