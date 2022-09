REGNO UNITO Elisabetta II: i Capitani Reggenti hanno preso posto a Westminster Nel ricevimento a Buckingham Palace, l'incontro con Re Carlo e Regina consorte

Elisabetta II: i Capitani Reggenti hanno preso posto a Westminster.

I Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, hanno preso posto all'interno dell'Abbazia di Westminster, insieme agli altri Capi di Stato per i solenni funerali della Regina Elisabetta II.

sono accompagnati da Maurizio Bragagni, console di San Marino nel Regno Unito e dal direttore del cerimoniale diplomatico Silvia Berti.

Ieri il ricevimento a Buckingham Palace nel quale la reggenza ha potuto manifestare il proprio cordoglio e quello delle istituzioni e del popolo sammarinese per la scomparsa della sovrana, direttamente a Re Carlo III e alla regina consorte Camilla. Erano presenti diversi Capi di Stato e di Governo, con i quali Oscar Mina e Paolo Rondelli si sono intrattenuti brevemente. In particolare con il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che ha rinnovato l'amicizia del suo Paese per San Marino, dopodiché si sono intrattenuti con il presidente del Montenegro, Milo Đukanović, la premier britannica Liz Truss e il ministro affari esteri del Regno Unito James Cleverly.

I leader stranieri, capi di Stato e di governo per ultimi, hanno fatto il loro ingresso nell'abbazia di Westminster circa un'ora prima dell'inizio del rito religioso. Fra loro c'è Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (accompagnato a Londra dalla figlia Laura), che rappresenta l'Italia alla cerimonia. Le telecamere hanno indugiato negli ultimi minuti sull'arrivo del presidente americano, Joe Biden, con la moglie Jill. Biden è stato indirizzato dal cerimoniale britannico nel settore riservato ai dignitari provenienti dall'estero.



