Elisabetta II: la Reggenza ai funerali della sovrana porta il cordoglio di San Marino

Due giorni intensi e pieni di incontri per i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, a Londra per i funerali della Regina Elisabetta II. A Lancaster House l'omaggio al feretro della sovrana con la firma del libro di condoglianze e il video messaggio di tributo registrato per la Regina. A Buckingham Palace poi il ricevimento istituzionale di Re Carlo III; occasione per i Capitani Reggenti di portare direttamente il cordoglio di San Marino al nuovo sovrano e di potersi confrontare direttamente con i numerosi Capi di Stato.

Questa mattina la partecipazione ai funerali seguendo un rigido protocollo in una Londra blindata. Al termine i Capi di Stato hanno preso parte al ricevimento offerto dal Ministro degli Affari Esteri britannico alla Church House.



In collegamento telefonico Silvia Berti del cerimoniale diplomatico