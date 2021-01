Ema, ok al vaccino AstraZeneca; il virologo Gorini: “Facilmente distribuibile, conservabile a lungo e molto economico”

Il vaccino AstraZeneca ha il via libera dell'Ema per le persone con più di 18 anni. Può essere utilizzato anche per gli over 55, afferma l'ente regolatore europeo in una nota, “anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un'età compresa tra i 18 e i 55 anni".





“Una notizia incoraggiante”, commenta il ministro della Salute Roberto Speranza secondo cui “la battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da' più forza nella campagna di vaccinazione".

Decisamente soddisfatto anche il virologo riminese Giacomo Gorini che ha lavorato proprio sul vaccino Oxford-AstraZeneca. Gorini, sul proprio profilo Facebook, parla di “un vaccino facilmente distribuibile, conservabile a lungo e molto economico” e aggiunge che “la vaccinazione su larga scala sarà ora molto più semplice”. L'invito poi a tutti di non tirarsi indietro quando sarà il momento.