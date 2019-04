Emerge Rimini: 'lezioni' ai cittadini su come comportarsi in caso di rischio, anche San Marino partecipa

“Emerge Rimini” si apre con una serie di lezioni speciali. In mattinata protagonisti i bambini delle scuole che hanno scoperto come si lavora in emergenza, tra mezzi speciali, strumenti per affrontare le calamità e simulazioni di terremoto attraverso modellini. In piazzale Boscovich la quinta edizione dell'evento che si inserisce nella “Settimana della protezione civile" e alla quale partecipano forze armate e più in generale forze dell'ordine, istituzioni e organizzazioni che si occupano di soccorso e di emergenze sanitarie.

Autorità differenti insieme per trasmettere ai cittadini informazioni utili su rischio idrogeologico, incendi boschivi, terremoti e altri avvenimenti. Tutto ciò a Rimini: territorio sotto osservazione dai geologi per i rischi potenziali in caso di sisma. Fino a domani sono in programma momenti di addestramento per forze dello Stato, enti e volontari, con esercitazioni a terra e in acqua. Ad Emerge Rimini partecipa anche la protezione civile di San Marino.

Nel servizio, le interviste a Paola Gazzolo (assessore protezione civile Emilia Romagna) e a Fabio Berardi (capo protezione civile San Marino)