Emergenza caldo oggi, domani temporali

Non risparmia il nostro territorio l’ondata di caldo che sta investendo l’Europa. Codice giallo per alcuni territori nel riminese in cui si toccheranno i 37 gradi. Alle 11 il termometro già registrava 34,8° a Vergiano, 32,1° a Rimini centro.

La situazione cambierà repentinamente nella giornata di sabato 27, in cui si verificheranno precipitazioni prevalentemente a carattere temporalesco. Sono attesi fenomeni di fulminazione, raffiche di vento localmente intense e grandinate.

La Protezione Civile San Marino ha diramato l'allerta meteo per domani