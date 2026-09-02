CLIMA Emergenza caldo, SdS Matteo Ciacci: "Già attivati provvedimenti e altri in programma" Il Segretario al Territorio ha analizzato la situazione attuale parlando dei primi interventi svolti e di quelli in programma per il futuro.

L'estate sta finendo ma l'emergenza caldo è una realtà che, anche nei prossimi anni, si ripresenterà. Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha fatto il punto sulle misure già prese in Repubblica e quelle che dovranno essere attuate.

"Abbiamo già preso dei provvedimenti - spiega - per esempio per la prima volta abbiamo il decreto sulla depavimentazione urbana, siamo stati i primi a renderlo veramente effettivo, prevedendo sostanzialmente la possibilità di incentivare tutti coloro che vogliono eliminare il cemento a favore di piantumazioni verdi, di poterlo fare con specifici incentivi. Stiamo andando avanti con altri progetti, sia del pubblico e anche del privato, per il resto in termini di prospettiva io credo che un ragionamento vada fatto complessivamente. Ad esempio la disciplina sul lavoro ha previsto il regolamento sul tema dei lavoratori, prevedendo misure proprio in questo senso".

C'è naturalmente il tema dell'acqua. Sulle risorse idriche Ciacci sottolinea come si stia portando avanti il tema dell'approvvigionamento, in vista della prossima estate, con politiche già attivate come l'ampliamento del bacino del Torello e progetti strutturali. Di primo piano anche l'aspetto della climatizzazione delle scuole, in particolare per i centri estivi, e di tutte le strutture della pubblica amministrazione.

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio)

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