TERRITORIO Emergenza casa: proseguono gli incontri del SdS Matteo Ciacci, a confronto con le banche Presenti rappresentati di tutte le banche sammarinesi e il presidente di ABS Federico Gianni.

L'emergenza casa è una delle priorità del governo sammarinese, che riflette le difficoltà abitative riscontrate in molti paesi, e il progetto di legge depositato dalla Segreteria al Territorio, commenta il Segretario Matteo Ciacci è una misura “necessaria e non più rinviabile”.

Dopo il confronto nei giorni scorsi con i sindacati, l'incontro con il settore bancario. Presenti rappresentati di tutte le banche sammarinesi e il presidente di ABS Federico Gianni. “Come evidenziato da sindacati – commenta Ciacci – anche le banche hanno apprezzato l'iniziativa per trovare una soluzione al più presto all'emergenza casa. Nello specifico abbiamo ragionato sui tassi d'interesse per i mutui prima casa, ma soprattutto su come ampliare l'offerta abitativa”.

Su questo aspetto, spiega Ciacci, l'obiettivo è trovare formule per rimettere in sesto immobili inutilizzati in pancia alle banche da destinare a privati o all'Eccellentissima Camera per incrementare il numero di appartamenti disponibili in territorio.

