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Emergenza cimiteri: pianificata la road map per gli interventi

Già al via il cantiere per il cimitero di Fiorentino in cui saranno realizzati 12 nuovi loculi e 104 ossari.

di Giacomo Barducci
10 giu 2026

“È una situazione complicata che richiede sensibilità ma anche urgenza, non possiamo più aspettare”: così i Segretari di Stato agli Interni e Territorio Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci annunciano i prossimi passi per l'emergenza cimiteri. I numeri delle disponibilità di spazi nei cimiteri sono molto eloquenti: “Ogni anno la media di decessi in territorio è pari a 300 e 100 sono le cremazioni medie. Con questi numeri – afferma Belluzzi – in poco tempo gli spazi disponibili saranno esauriti”.

Già al via il cantiere per il cimitero di Fiorentino in cui saranno realizzati 12 nuovi loculi e 104 ossari. In corso valutazioni per avviare anche i lavori, entro i primi mesi del 2027, nei cimiteri di Domagnano e Acquaviva le cui disponibilità sono esaurite. "Ovviamente non possiamo pensare nemmeno solo ed esclusivamente di ampliare le strutture cimiteriali - evidenzia Ciacci - in maniera infinita e quindi stiamo ragionando anche di altre soluzioni".

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni) e Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio)




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