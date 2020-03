Emergenza Coronavirus: dal Comites un "caloroso ringraziamento" a chi combatte in prima linea contro il diffondersi dell'epidemia

Il Comites ringrazia la Segreteria di Stato alla Sanità, la Protezione Civile, il personale sanitario, le Forze dell'Ordine e i volontari che stanno combattendo in prima linea contro il diffondersi del coronavirus. “Grazie al loro lavoro straordinario, ed al loro sforzo eroico – scrive il vicepresidente Alessandro Amadei -, sono state salvate vite, e garantite cure adeguate per tutti”. Parole di elogio anche a chi lavora in supermercati e negozi. Un plauso – infine – al Governo, al sistema sanitario e alla Protezione Civile italiana; un Paese – si legge in una nota – “diventato un modello per il resto dell'Europa”. “Per vincere questa dura battaglia – conclude il Comites – occorre essere tutti uniti, evitando polemiche e contrapposizioni”.



