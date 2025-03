SOLIDARIETA' “Emergenza Kivu”, Carità senza Confini tende la mano Emergenza umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Carità senza Confini attiva una raccolta fondi

Immagini di terrore continuano a scorrere per un conflitto che viene da lontano, nell'ultima avanzata dei ribelli del 23 Marzo, gli M23, nelle province del Kivu, nell'est del Paese. Uccisioni, violenze, stupri, esodi massicci. Per l'Unicef, una delle crisi umanitarie più gravi al mondo, che don Raymond Nkindji Samuangala, congolese, aiuta a leggere andando alla radice di quella che chiama “una guerra per le risorse”.

“Il Congo – spiega - è il primo produttore africano del rame, ma soprattutto attualmente il Congo ha la più grande riserva di giacimenti di coltan del mondo, 80% del coltan. Il coltan serve all'economia digitale e informatica, serve all'economia verde. Gli aggeggi che utilizziamo tutti hanno qualcosa che viene dal Congo, il coltan, ed è il sangue dei congolesi, di quei milioni e milioni di morti. L'Unione Europea ha firmato un accordo esclusivo con il Rwanda per la commercializzazione di questi prodotti strategici, gli Stati Uniti ugualmente; il Rwanda commercializza l'80% di questa roba, ma non ne ha nel sottosuono. Quindi, facciamo pressione sull'Unione Europea, facciamo pressione sull'ONU”.

Parroco di Dogana, è anche Assistente ecclesiastico di Carità Senza Confini, che accende i riflettori sull'emergenza per sensibilizzare, mentre tende la mano della solidarietà: “Come abbiamo fatto in altre circostanze di emergenza - spiega la vice Presidente, Loredana Mazza - anche di fronte a questa crisi umanitaria in Congo vogliamo aprire una raccolta fondi per aiutare queste persone. I fondi saranno inviati attraverso un canale sicuro, che è quello dei salesiani che sono sul posto, e potranno trasformarsi quindi in cibo, acqua e medicine per tutte queste persone, che purtroppo si trovano in una situazione di emergenza veramente tremenda”.

Nel video, le interviste a don Raymond Nkindji Samuangala, Assistente ecclesiastico di Carità Senza Confini e a Loredana Mazza, Vice Presidente dell'Associazione

Per donare: nei c/c di “Carità senza Confini”, causale “Emergenza Kivu”:

CASSA DI RISPARMIO RSM IBAN SM 88 V 06067 09801 000010105851

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038

BANCA DI SAN MARINO IBAN SM 56 V 08540 09802 000020105835

