Emergenza loculi, Belluzzi: “Tra due anni non avremo più posto, in arrivo campagna per le estumulazioni”

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi, segretario di Stato agli Interni

É sempre più grave l'emergenza loculi nei cimiteri della Repubblica. Un dossier sul tavolo della Segreteria agli Interni e per il quale si stanno mettendo in campo delle misure straordinarie. La soluzione più efficace, spiega il segretario Andrea Belluzzi, è ricorrere alle estumulazioni, cioè l'estrazione delle salme dopo un certo periodo di tempo e il trasferimento in un'altra area della struttura. "Se non faremo qualcosa - avverte Belluzzi - in due anni esauriremo tutti gli spazi per le sepolture".

Nell'ambito del bilancio, prosegue Belluzzi, si è pensato anche a misure "per affrontare in maniera emergenziale le criticità di alcuni cimiteri. Tutti i nostri cimiteri, in Repubblica, a parte una o due eccezioni, sono saturi. E non possiamo espanderli all'infinito, perché alcuni non si possono più allargare. Partirà già nel 2026 una prima campagna 'speciale' per le estumulazioni. Non deve più succedere che un nostro concittadino rischi di non trovare sepoltura nel proprio Castello",

Sempre più persone, rispetto al passato, scelgono la cremazione: una pratica che consente di ricavare più spazio nei cimiteri. "Su circa 300 decessi l'anno - spiega Belluzzi - già oggi 100 accedono alla cremazione. La soluzione è liberare i loculi, dopo un ragionevole termine di anni e come previsto nel decreto sulla polizia mortuaria. La salma, ricomposta, potrà essere sistemata in un loculo ossario. Bisogna ricomporre anche i resti mortali nei terreni, ma su quelli c'è già una procedura: ogni dieci anni dalla sepoltura si può procedere. Abbiamo ripreso anche questo tipo di attività. Stiamo sbloccando una situazione che era ferma".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi, segretario di Stato agli Interni







