TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Emergenza loculi, Belluzzi: “Tra due anni non avremo più posto, in arrivo campagna per le estumulazioni”

"Non deve più succedere che un nostro concittadino rischi di non trovare sepoltura nel proprio Castello", afferma il Segretario agli Interni

di Mauro Torresi
8 giu 2026
Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi, segretario di Stato agli Interni
Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi, segretario di Stato agli Interni

É sempre più grave l'emergenza loculi nei cimiteri della Repubblica. Un dossier sul tavolo della Segreteria agli Interni e per il quale si stanno mettendo in campo delle misure straordinarie. La soluzione più efficace, spiega il segretario Andrea Belluzzi, è ricorrere alle estumulazioni, cioè l'estrazione delle salme dopo un certo periodo di tempo e il trasferimento in un'altra area della struttura. "Se non faremo qualcosa - avverte Belluzzi - in due anni esauriremo tutti gli spazi per le sepolture".

Nell'ambito del bilancio, prosegue Belluzzi, si è pensato anche a misure "per affrontare in maniera emergenziale le criticità di alcuni cimiteri. Tutti i nostri cimiteri, in Repubblica, a parte una o due eccezioni, sono saturi. E non possiamo espanderli all'infinito, perché alcuni non si possono più allargare. Partirà già nel 2026 una prima campagna 'speciale' per le estumulazioni. Non deve più succedere che un nostro concittadino rischi di non trovare sepoltura nel proprio Castello",

Sempre più persone, rispetto al passato, scelgono la cremazione: una pratica che consente di ricavare più spazio nei cimiteri. "Su circa 300 decessi l'anno - spiega Belluzzi - già oggi 100 accedono alla cremazione. La soluzione è liberare i loculi, dopo un ragionevole termine di anni e come previsto nel decreto sulla polizia mortuaria. La salma, ricomposta, potrà essere sistemata in un loculo ossario. Bisogna ricomporre anche i resti mortali nei terreni, ma su quelli c'è già una procedura: ogni dieci anni dalla sepoltura si può procedere. Abbiamo ripreso anche questo tipo di attività. Stiamo sbloccando una situazione che era ferma".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi, segretario di Stato agli Interni




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità