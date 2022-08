Emergenza migranti, Sylvie Bollini nell'Ufficio Migrazioni e Rifugiati Consiglio d'Europa: "il mio focus sui bambini"

Il nuovo incarico da Senior Advisor nell'Ufficio della Rappresentante Speciale della Segreteria Generale del Consiglio d'Europa per le Migrazioni e i Rifugiati arriva in un momento in cui le sfide associate alla migrazione evolvono con rapidità. Ed è la stessa Leyla Kayacik su twitter a ringraziare San Marino ed a dare il benvenuto a Sylvie Bollini.

L’invasione russa dell’Ucraina – che ha causato uno degli esodi forzati di più ampia portata e quello in più rapida espansione dalla Seconda Guerra Mondiale – e altre emergenze, dall’Africa all’Afghanistan ad altre aree del mondo, hanno portato la cifra delle persone in fuga a superare la drammatica soglia dei 100 milioni. Per Sylvie Bollini una sfida che affronterà con la competenza maturata in tanti anni a tutela dei diritti umani, in particolare dei minori, e con l'umanità che deriva da una esperienza personale, che racconta in questa intervista.

Nel video l'intervista a Sylvie Bollini

